«Покойся с миром»: за что затравили Джоан Роулинг

Джоан Роулинг вновь подверглась травле в сети. Это произошло на фоне выхода нового детектива британской писательницы: в книге рассказывается об исчезновении женщины, которую считают жертвой серийного убийцы-трансвестита. Ранее Роулинг уже критиковали в связи со скандалом вокруг её высказываний о трансгендерах. Пользователи Twitter запустили хештег #RIPJKRowling («Покойся с миром, Дж. К. Роулинг»), которым сопровождаются публикации с информацией о якобы смерти создательницы «Гарри Поттера» и оскорбительные комментарии. Одни пользователи утверждают, что «своей показной ненавистью к трансам» она уничтожила собственную карьеру. Другие же выступают в защиту писательницы и подчёркивают, что о толерантности не может быть и речи, когда выражение альтернативного мнения приводит к травле.

Британская писательница Джоан Роулинг вновь подверглась травле в сети. В понедельник, 14 сентября, пользователи Twitter начали публиковать записи с информацией о якобы произошедшей смерти автора «Гарри Поттера» с хештегом #RIPJKRowling («Покойся с миром, Дж. К. Роулинг»).

Некоторые блогеры в своих сообщениях поясняют, что писательница жива, а мрачный хештег скорее адресован её карьере, ведь, по мнению многих, именно своей карьере Роулинг навредила во время недавнего скандала.

«Памяти Джоан Роулинг. Она не мертва, но своей показной ненавистью к трансам она убила собственную карьеру, и никто не будет по ней особенно скучать», — говорится в одном из постов.

Многие пользователи соцсетей не стали ничего объяснять и ограничились публикацией оскорбительных иллюстраций с язвительными подписями. Так, например, один блогер выложил фотографию нездоровой на вид крысы и пояснил, что это последний снимок, сделанный перед смертью писательницы.

#RIPJKRowling can’t believe she died... this was the last picture that was taken of her before she passed😢 pic.twitter.com/YSEkG53DKJ — sebby (@ag6dreamer) September 14, 2020

Другой пользователь Twitter совместил фотографию Джоан Роулиг с изображением Волан-де-Морта и пожелал писательнице «лететь высоко».

Впрочем, в социальной сети можно увидеть и записи с более резкими высказываниями. «RIPJKRowling. Гнить тебе в помойной яме, уродливый трансфобный кусок дерьма! Никто не будет по тебе скучать», — говорится в одном из сообщений.

Другой пользователь Twitter сравнил Гарри Поттера с существом из романа «Франкенштейн», подчеркнув, что «по человечности он превзошёл своего создателя».

Ещё один автор прикрепил к своему посту изображение танцующего Элмо из «Улицы Сезам» и предложил отметить «смерть» Джоан Роулинг.

Пользователи Twitter из России в основном поддерживают Джоан Роулинг и подчёркивают, что о толерантности не может быть и речи, когда выражение альтернативного мнения приводит к травле.

«Если я услышу, что на Западе царит свобода слова, толерантность, я кину им этот хештег — #RIPJKRowling. Эти уроды травят женщину ни за что. А ведь таким образом человека и до суицида можно довести», — говорится в одном из сообщений.

«Мы против кибербуллинга, мы за свободу мысли», — сказали многие люди, которые похоронили Роулинг за её мнение и её фантазию... Это настолько клоунизм, что даже иронией называть оскорбительно», — пишет другой микроблогер.

Некоторые просто испугались, увидев мрачный и красноречивый хештег.

вижу тег #RIPJKRowling в актуальном.

вы че, охренели там? у меня чуть сердце не выскочило. чо случилось... pic.twitter.com/gsUExb0BtZ — ✨🌙🌿 Luna 🌿🌙✨ (@Vulpix002) September 14, 2020

Авторы нескольких комментариев задались вопросом, почему люди в принципе публично желают смерти писателю.

«Вы видели что-то подобное — какой-то подобный хештег а-ля #RIPJKRowling — по отношению, например, к какому-нибудь насильнику? Убийце? Педофилу? Вот и я тоже нет. Сравните уровень «написала книгу, которая может быть травмирующей для транс-соо (спорный момент, даже не хочу его обсуждать)» и «убил/изнасиловал кого-то». Вы совсем обалдели желать ей смерти и говорить о ней как об уже умершей», — пишет одна из пользовательниц Twitter.

К слову, новая волна травли Джоан Роулинг началась накануне публикации её новой книги Troubled Blood — пятой части серии криминальных романов о частном детективе Корморане Страйке. Книги этого цикла Роулинг выпускает под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Согласно обзорам зарубежных критиков, в новом романе рассказывается об исчезновении женщины, которая считается жертвой серийного убийцы-трансвестита.

Некоторые пользователи Twitter предположили, что Роулинг специально инициирует скандалы, чтобы привлечь внимание к новой книге.

«Вообще, это рил смешно. Если бы не начавшийся #RIPJKRowling в тви, я бы даже не узнал о новой книге. И самое смешное, что если бы не тема, то я не стал бы даже задумываться о прочтении, потому что не считаю, что книги Роулинг — такие уж хорошие представители британского детектива», — пишет один из пользователей.

Джоан Роулинг оказалась в центре скандала в начале июня, когда прокомментировала в Twitter заголовок статьи, в которой шла речь о создании более равноправного общества для «людей с менструацией». Писательница иронично намекнула, что таких людей обычно называют женщинами.

Пост Роулинг возмутил многих пользователей сети. Её обвинили в ненависти к трансгендерам. Позднее писательница опубликовала ещё несколько сообщений, в которых попыталась объяснить свою позицию, а также написала целое эссе на эту тему. Автор неоднократно подчёркивала свою солидарность с трансгендерами и объясняла, что её беспокоит безопасность женщин, являющихся таковыми с рождения, однако травля не прекратилась. К ней присоединились медийные персоны, в числе которых исполнители главных ролей в фильмах серий «Гарри Поттер» и «Фантастические твари».

Также Роулинг обвинила в трансофобии правозащитница Кэрри Кеннеди. После этого писательница решила вернуть награду Ripple of Hope, присуждаемую Центром по защите прав человека имени Роберта Ф. Кеннеди, которую она получила в 2019 году. Роулинг объяснила, что делает это «из-за весьма серьёзных расхождений во взглядах» между ней и центром, а также отметила, что возможность следовать указаниям собственной совести для неё важнее любых наград.