Половое воспитание: создатели и актёры «Гарри Поттера» ответили на слова Роулинг о трансгендерах

Студия Warner Bros., выпустившая кинофраншизу о Гарри Поттере, прокомментировала недавние высказывания Джоан Роулинг по гендерным вопросам. В компании подчеркнули, что «поощряют инклюзивность». Ранее пользователи сети усмотрели в твитах писательницы ненависть к трансгендерам: в одном из своих постов она высмеяла использование термина «люди с менструацией» вместо слова «женщины». С критикой высказываний Роулинг выступили актёры из фильмов по её книгам, в том числе Дэниел Рэдклифф, Эдди Редмэйн, Эмма Уотсон. В то же время ряд пользователей Twitter поддержали писательницу.

Киностудия Warner Bros., под эгидой которой снималась франшиза о Гарри Поттере, сделала заявление относительно недавних твитов Джоан Роулинг по гендерным вопросам. В весьма расплывчатом комментарии компания лишний раз отметила, что придерживается политики толерантности.

«События последних нескольких недель подтвердили нашу решимость, как компании, противостоять трудным общественным проблемам. Позиция компании Warner Bros. в отношении инклюзивности вполне сформировалась, и поощрение культуры разнообразия и инклюзивности никогда не было столь важно для нашей компании и нашей аудитории во всём мире, как сейчас. Мы высоко ценим работу наших авторов, которые, делясь своими творениями со всеми нами, отдают очень много сил. Мы признаём свою ответственность в деле развития эмпатии и содействия взаимопониманию между всеми сообществами и всеми людьми, в особенности между теми, с кем мы работаем и кого мы охватываем с помощью нашего контента», — сообщили Variety представители студии.

Скандал с участием Роулинг начался в ночь с 6 на 7 июня. Тогда писательница прокомментировала в своём Twitter заголовок материала, в котором шла речь о создании более равноправного общества для «людей с менструацией».

«Люди с менструацией». Уверена, что раньше у этих людей было название. Помогите вспомнить — бенщины? денщины? менщины?» — с иронием заметила писательница.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Этот пост вызвал волну возмущения. Пользователи платформы раскритиковали писательницу за то, что она якобы ненавидит трансгендеров, так как не приняла во внимание особенности их физиологии. Кроме того, некоторые решили, что Роулинг отказывает женщинам в праве считаться таковыми, если у них есть проблемы со здоровьем.

Вскоре Джоан Роулинг разместила другие твиты на ту же тему, чтобы прояснить свою позицию. «Если пола не существует, то не бывает и однополого влечения. Если пола не существует, то стирается проживаемая женщинами всего мира реальность. У меня есть знакомые трансгендеры, и я люблю их, но если уничтожить понятие пола, то это лишит многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь. Говорить правду не означает ненавидеть», — заметила она.

Тем не менее травля не прекратилась, а к публичному порицанию писательницы присоединились знаменитости, в частности актёры, сыгравшие в лентах о Гарри Поттере.

Дэниел Рэдклифф разместил свой ответ на сайте The Trevor Project, который поддерживает молодёжь из ЛГБТ-сообщества. Он заявил, что трансгендерные женщины являются женщинами. Противоположная точка зрения, считает актёр, унижает их и идёт вразрез с мнением профессионалов из сферы здравоохранения.

«Трансгендеры — те, кем они себя называют, они имеют право жить своей жизнью без того, чтобы их постоянно спрашивали или говорили им, что они не те, за кого себя выдают», — высказалась Эмма Уотсон. Она рассказала, что сделала пожертвования в профильные организации и предложила аудитории последовать её примеру.

Эдди Редмэйн в беседе с Variety также заявил, что не согласен с Джоан Роулинг. Как и Эмма Уотсон, артист посоветовал оставить представителей секс-меньшинств в покое, поскольку их идентичность слишком часто оказывается под сомнением.

© Кадр из фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018)

Исполнительница роли Чжоу Чанг Кэти Льюнг разместила ссылки на петиции в поддержку темнокожих трансгендеров и профильные фонды.

Эванна Линч, которая сыграла Полумну Лавгуд, выразила солидарность с трансгендерами, но в то же время призвала не забывать, что Роулинг занимается благотворительностью и поддерживает оказавшихся в беде людей.

«Она не сказала ничего неправильного»

10 июня писательница выложила на собственном сайте эссе, где решила прояснить свою позицию. Роулинг подчеркнула, что обеспокоена положением женщин в свете инициативы, которая обсуждается в правительстве Шотландии.

«Я хочу, чтобы транс-женщины были в безопасности. Вместе с этим, я не хочу, чтобы условия для девочек и женщин, принадлежащих к женскому полу по рождению, были менее безопасными. Когда вы открываете двери женских туалетов и раздевалок для любых мужчин, считающих себя или относящих себя к женскому полу, — а, как я уже сказала, сертификаты, подтверждающие гендерную принадлежность, теперь могут выдаваться людям без проведённой операции по смене пола или без гормонального лечения, — то вы открываете двери всем мужчинам без исключения, которые хотят зайти внутрь. Это простая истина», — написала Роулинг.

Она также рассказала, что сама является жертвой домашнего и сексуального насилия. Вместе с тем, автор многократно подчеркнула солидарность с трансгендерами.

Среди пользователей сети нашлись те, кто выступил в защиту писательницы. Так, микроблогеры призывают аудиторию перечитать сообщения Роулинг внимательнее. «Нужно обнаружить твит, который призывает захейтить её, объясняя, где в её словах трансфобия или что-то неправильное. Нет таких. Потому что она не сказала ничего трансфобного или неправильного. Просто это расходится с «Приемлемым Дискурсом», — отметил один из авторов.

Подобной точки зрения придерживается шоумен Джонатан Росс. «Только что объелся брауни. Опять. О, и кстати. Джоан Роулинг права и великолепна. Те, кто обвиняют её в трансфобии, пожалуйста, прочтите, что она написала. Она явно не трансфоб», — написал он в Twitter.

Среди негативных комментариев к посту Роулинг также можно найти слова поддержки в её адрес. «Я поддерживаю вас, Джоан! Плевать, что «люди» говорят. Нет ничего трансфобного в том, чтобы женщины отстаивали свои позиции на основании неоспоримых научных фактов. Мужское тело не менструирует. И точка», — написала пользовательница платформы.

В соцсети распространился хештег #IStandWithJKRowling для тех, кто сочувствует автору «Гарри Поттера». «Джоан Роулинг сказала, что «биологический пол существует». Она не призывала предать смерти трансгендеров и транссексуалов; она не отрицала их существование, не пропагандировала лишение их прав. Но всё это делало ваше воображение. Это толпа клеветников с тоталитарными настроениями, вот и всё», — гласит одна из записей с соответствующей пометкой.