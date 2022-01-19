Мировые спортивные федерации раскритиковали МОК за позицию по трансгендерам

Ряд мировых спортивных федераций раскритиковали новые принципы Международного олимпийского комитета (МОК) относительно атлетов-трансгендеров.

Как сообщает The Guardian, 38 специалистов, включая глав меддепартаментов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), Международного союза велосипедистов (UCI), Международной федерации гребного спорта (World Rowing) и других, подписали обращение к МОК, призывая пересмотреть свою позицию.

Согласно мнению медэкспертов, МОК в вопросах трансгендеров чересчур сильно сосредоточен на принципах инклюзивности, а не науки. Подобные меры ведут к риску возникновения нечестной конкуренции в женском спорте.

На Олимпийских играх в Токио, которые прошли летом 2021 года, выступила новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард, ставшая первым трансгендером на Олимпийских играх.