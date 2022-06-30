«Ставим людей в неравные условия»: власти Великобритании задумались об обособлении спортсменов-трансгендеров

Вопрос участия трансгендеров в соревнованиях теперь обсуждается не только международными федерациями, но и правительствами. Министр спорта Великобритании Надин Доррис потребовала от спортивных организаций оставить женские турниры для тех, кто рождён женщиной. Согласно исследованиям, даже уменьшение концентрации тестостерона в организме человека при смене пола на постоянной основе не приводит к значимому снижению физических качеств, которые были развиты ранее. По словам врача-эндокринолога Марины Калашниковой, формирование костно-мышечной системы происходит у мужчины до 20 лет.

Вопрос участия трансгендеров в соревнованиях всё чаще поднимается чиновниками разного уровня. И в первую очередь он затрагивает плавание и лёгкую атлетику. Именно в этих видах спортсменов, меняющих пол, становится всё больше. Так, совсем недавно тревожный звонок прозвучал в США, где участниц Олимпиады в Токио обошла Лиа Томас, которая всего пару лет назад принимала участие в мужских заплывах. Это вызвало негодование и протесты со стороны общественных организаций, борющихся за права женщин.

В итоге на последнем конгрессе FINA было принято решение ужесточить допуск трансгендеров до стартов: теперь в организме таких атлетов должно содержаться не более 2 нмоль/л тестостерона. Кроме того, трансформацию надо завершить до начала полового созревания.

«Спортсменки, которые хотят подтвердить своё соответствие этому стандарту, должны будут показать, что у них подавлено мужское половое созревание со стадии II по шкале Таннера или в возрасте 12 лет, в зависимости от того, что наступит позже».

В Великобритании пошли ещё дальше, подняв вопрос о трансгендерах на правительственном уровне. Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис заявила, что в женских соревнованиях должны выступать рождённые женщинами.

В стране также не обошлось без скандала. В начале июня первые два места в велогонке ThunderCrit заняли Эмили Бриджес и Лили Чант, которые биологически являются мужчинами. Однако такую практику в королевстве хотят прекратить.

«Это сложный и эмоциональный вопрос, но его слишком долго избегали. Мы не можем делать вид, что пол не оказывает прямого влияния на спортивные результаты. Просить женщин и девушек соревноваться с теми, кто с биологической точки зрения родился мужчиной, в корне несправедливо. Я совершенно ясно изложила сегодня свою позицию... Но нам нужно сделать это таким образом, чтобы обеспечить защиту и понимание всех атлетов, в том числе путём создания открытых категорий», — приводит слова Доррис Inside the games.

Вслед за остальными задумались об ужесточении допуска трансгендеров до женских турниров и в World Athletics. Об этом заявил глава организации Себастьян Коу. Данный вопрос планируется обсудить в конце года.

Как отмечает врач — травматолог-ортопед, доктор медицинских наук, профессор кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Сеченовского университета Сергей Архипов, допуск на соревнования по уровню тестостерона не совсем эффективен, поскольку спортсмен будет его снижать исключительно на время стартов, как борцы сгоняют вес перед поединком, а затем во время тренировок продолжит наращивать мышечную массу и развивать силу в комфортном для себя состоянии.

«Мы, получается, изначально ставим людей в неравные условия. Даже если мальчику убрали яички, что происходит далеко не всегда, тестостероновый след в организме остаётся достаточно долго. Но основная масса трансгендеров сохраняет яички, поскольку в будущем они хотят иметь детей. А из них можно взять сперматозоид и произвести искусственное осеменение. Всё равно, кем он себя объявил, тестостерон продолжает вырабатываться в организме. И нужны постоянные препараты женского ряда, которые будут его угнетать», — объяснил RT специалист.

Интересно, что, согласно исследованиям учёных Манчестерского университета за 2021 год, даже снижение концентрации тестостерона в организме трансгендера на постоянной основе не приводит к значимому снижению физических качеств, которые были развиты человеком ранее.

По словам врача-эндокринолога, доктора медицинских наук, профессора кафедры эндокринологии Сеченовского университета Марины Калашниковой, формирование костно-мышечной системы происходит у мужчин до 20 лет. И после этого возраста несправедливо сравнивать уровень развития мужского организма с женским.

«Причём, даже если переход осуществляется после 16, тело спортсмена уже сформировано либо по мужскому, либо по женскому типу. Это мышечная сила, масса, рост. Но в определённых видах спорта, если это не шахматы, данные факторы играют свою роль», — отметила врач-эндокринолог в интервью RT.

Поэтому второе ограничение FINA — трансформация до 12 лет — также выглядит достаточно логичным, поскольку в этом возрасте мышцы спортсмена ещё не успевают сформироваться, а уровень тестостерона у мальчиков и девочек одинаковый. Однако в данном возрасте ребёнок ещё не готов принимать такие кардинальные решения, как смена пола. Поэтому создание отдельных соревнований для трансгендеров выглядит наиболее правильным решением.

Однако серебряный призёр Олимпиады в Лондоне Евгений Коротышкин уверен, что открытый класс также будет негативно воспринят обществом.

«Любое принятое решение вызовет нарекания и станет ущемлением чьих-то прав. FINA придётся вводить те же призовые для новой категории на чемпионатах мира, что и у других спортсменов, а уровень конкуренции в той категории будет ниже. Это будет бесконечная история с разговорами про дискриминацию», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».