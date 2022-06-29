В Великобритании предложили не допускать трансгендеров до женских соревнований

Министр культуры, цифровых технологий, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис призвала не допускать трансгендеров до участия в женских соревнованиях.

«Это сложный вопрос, но его слишком долго игнорировали. Несправедливо позволять биологическим мужчинам соревноваться с женщинами и девочками-подростками», — цитирует Доррис Inside The Games.

20 июня решение о пересмотре правил по допуску трансгендеров к турниру приняли Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).

24 июня директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что спортивные федерации будут сами решать вопрос с участием трансгендеров в турнирах

Ранее Международная федерация регби (IRL) приняла решение запретить трансгендерам участвовать в международных соревнованиях среди женщин.