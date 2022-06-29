В Великобритании предложили не допускать трансгендеров до женских соревнований
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«Это сложный вопрос, но его слишком долго игнорировали. Несправедливо позволять биологическим мужчинам соревноваться с женщинами и девочками-подростками», — цитирует Доррис Inside The Games.
20 июня решение о пересмотре правил по допуску трансгендеров к турниру приняли Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).
24 июня директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что спортивные федерации будут сами решать вопрос с участием трансгендеров в турнирах
Ранее Международная федерация регби (IRL) приняла решение запретить трансгендерам участвовать в международных соревнованиях среди женщин.