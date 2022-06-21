Трансгендерам запретили участвовать в женских турнирах Международной регбийной лиги

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Международная федерация регби (IRL) приняла решение запретить трансгендерам участвовать в международных соревнованиях среди женщин.
Трансгендерам запретили участвовать в женских турнирах Международной регбийной лиги
  • Gettyimages.ru

«Пока не будут завершены дальнейшие исследования, позволяющие IRL внедрить официальную политику включения трансгендеров, трансженщины не могут играть в санкционированных матчах Международной женской лиги регби», — сказано в заявлении на сайте IRL.

Федерация также заявила, что её ответственность заключается в том, чтобы сбалансировать право человека на участие с предполагаемым риском для других участников.

20 июня решение о пересмотре правил по допуску трансгендеров к турниру приняли Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).

Американские штаты Индиана, Алабама, Арканзас, Флорида, Джорджия, Айдахо, Айова, Миссисипи, Монтана, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Техас, Западная Вирджиния и Юта запретили трансгендерным спортсменам принимать участие в женских соревнованиях на уровне государственных школ и вузов.

Ранее FINA приняла решение, что в соревнованиях под её эгидой смогут принимать участие только трансженщины, не прошедшие любую часть периода полового созревания как мужчина.

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