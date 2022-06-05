Трансгендеры заняли первые два места в женской велогонке в Великобритании

Трансгендеры Эмили Бриджес и Лили Чант, которые биологически являются мужчинами, заняли первые два места в женской велогонке ThunderCrit.

Международный союз велосипедистов (UCI) заблокировал заявку 21-летнего трансгендера Эмили Бриджес на участие в чемпионате Великобритании по велотреку среди женщин. Однако ThunderCrit является независимой гонкой, поэтому организаторы разрешили участникам самим выбирать, к какому гендеру они себя относят.

Ранее Бриджес рассказала о том, что у трансгендеров в спорте нет превосходства над остальными участницами.