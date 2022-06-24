МОК добавил восемь новых дисциплин в программу Олимпиады-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) внёс изменения в программу зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии.

В программу вошли соревнования по лыжному альпинизму (мужской и женский спринт, а также смешанная эстафета), мужской и женский парный могул во фристайле, женские соревнования в прыжках на лыжах с большого трамплина, смешанные командные соревнования по скелетону и женские сани-двойки, сообщает пресс-служба МОК.

Игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что спортивные федерации должны самостоятельно регулировать вопрос участия трансгендеров в соревнованиях.

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов сообщил, что не примет участия в зимней Олимпиаде-2026.