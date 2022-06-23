Устюгов не примет участия в Олимпиаде 2026 года

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов сообщил, что не примет участия в зимней Олимпиаде 2026 года в Италии.
Устюгов не примет участия в Олимпиаде 2026 года
  • РИА Новости

«На следующую Олимпиаду — 100% нет. Давно это решил. Как говорят, надо уходить вовремя. Да, это моя любимая работа, но нужно подумать, чем заниматься после спорта. Останусь рядом с лыжными гонками или двинусь куда-то дальше», — цитирует Устюгова РИА Новости.

Игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. 30-летний Устюгов является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом в эстафете.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов солидарен с письмом олимпийской чемпионки по лёгкой атлетике Марии Ласицкене главе МОК Томасу Баху.

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