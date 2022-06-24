МОК: спортивные федерации будут сами решать вопрос с участием трансгендеров в турнирах

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Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что спортивные федерации должны самостоятельно регулировать вопрос участия трансгендеров в соревнованиях.
МОК: спортивные федерации будут сами решать вопрос с участием трансгендеров в турнирах
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Каждый вид спорта должен сам определять, в каких случаях спортсмен получает то или иное преимущество. Поэтому мы оставили границы, позволяющие видам спорта самим определять политику и принимать решения», — цитирует Адамса ТАСС.

По его словам, ситуация спорная и сложная, потому что нужно сохранять баланс между инклюзивностью и справедливостью. Он также отметил, что комитет не может распространить одно решение на все виды спорта.

20 июня решение о пересмотре правил по допуску трансгендеров к турниру приняли Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).

Ранее международная федерация регби (IRL) приняла решение запретить трансгендерам участвовать в соревнованиях среди женщин.

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