МОК: спортивные федерации будут сами решать вопрос с участием трансгендеров в турнирах
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«Каждый вид спорта должен сам определять, в каких случаях спортсмен получает то или иное преимущество. Поэтому мы оставили границы, позволяющие видам спорта самим определять политику и принимать решения», — цитирует Адамса ТАСС.
По его словам, ситуация спорная и сложная, потому что нужно сохранять баланс между инклюзивностью и справедливостью. Он также отметил, что комитет не может распространить одно решение на все виды спорта.
20 июня решение о пересмотре правил по допуску трансгендеров к турниру приняли Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).
Ранее международная федерация регби (IRL) приняла решение запретить трансгендерам участвовать в соревнованиях среди женщин.