Депутат Свищёв: МОК просто перекладывает ответственность в ситуации с трансгендерами

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) предоставить спортивным федерациям право самостоятельно регулировать политику в отношении участия трансгендеров в Олимпиадах.

«На мой взгляд, это очень неопределённое и неуверенное решение. В отношении трансгендеров у МОК должна быть чёткая позиция, а не так, как сейчас, — «решайте сами». Сейчас МОК просто перекладывает ответственность на других, чтобы убрать лишнюю шумиху вокруг этой темы. По крайней мере, это выглядит именно так», — цитирует Свищёва Sport24.

Он также похвалил Международную федерацию плавания (FINA) за инициативу организовать отдельные соревнования для трансгендеров. По мнению парламентария, в спорте должно быть чёткое разделение по полу при проведении турниров.

«Иначе страдают другие спортсмены, им может быть некомфортно. Тем более что за счёт смены пола спортсмены могут получить некое преимущество. Поэтому, чтобы этого всего не происходило, для спортсменов, сменивших пол, должны быть отдельные старты. Данное правило нужно прописать для всех федераций», — подчеркнул Свищёв.

20 июня решение о пересмотре правил по допуску трансгендеров к турниру приняли Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).

Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что международные спортивные федерации будут сами решать вопрос с участием трансгендеров в турнирах.