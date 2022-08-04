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World Triathlon приняла решение ужесточить допуск трансгендеров к женским соревнованиям

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Исполнительный комитет Международного союза триатлона (World Triathlon) принял решение ужесточить правила допуска трансгендеров к женским соревнованиям.
World Triathlon приняла решение ужесточить допуск трансгендеров к женским соревнованиям
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте организации, к участию в состязаниях будут допущены транс-женщины с уровнем тестостерона ниже 2,5 нмоль/л в течение последних 24 месяцев.

Отмечается, что спортсмены-трансгендеры не должны принимать участие в мужских чемпионатах на протяжении последних четырёх лет перед переходом в женскую категорию.

19 июня Международная федерация плавания (FINA) приняла решение, что в состязаниях под её эгидой смогут принимать участие только транс-женщины, не прошедшие любую часть периода полового созревания как мужчины. Необходимым условием также является постоянный уровень тестостерона ниже 2,5 нмоль/л.

Ранее семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина высказалась о решении FINA по вопросу участия трансгендеров в соревнованиях.

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