World Triathlon приняла решение ужесточить допуск трансгендеров к женским соревнованиям

Исполнительный комитет Международного союза триатлона (World Triathlon) принял решение ужесточить правила допуска трансгендеров к женским соревнованиям.

Как сообщается на официальном сайте организации, к участию в состязаниях будут допущены транс-женщины с уровнем тестостерона ниже 2,5 нмоль/л в течение последних 24 месяцев.

Отмечается, что спортсмены-трансгендеры не должны принимать участие в мужских чемпионатах на протяжении последних четырёх лет перед переходом в женскую категорию.

19 июня Международная федерация плавания (FINA) приняла решение, что в состязаниях под её эгидой смогут принимать участие только транс-женщины, не прошедшие любую часть периода полового созревания как мужчины. Необходимым условием также является постоянный уровень тестостерона ниже 2,5 нмоль/л.

Ранее семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина высказалась о решении FINA по вопросу участия трансгендеров в соревнованиях.