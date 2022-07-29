Васильев: Запад начал уничтожать сам себя, допустив трансгендеров к Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о допуске трансгендерных спортсменов к участию в Олимпийских играх.

«Запад начали уничтожать сам себя, допустили трансгендеров к участию в Олимпиаде. Это реальная катастрофа. Они просто открыли ящик Пандоры, ведь скоро не станет женского спорта, а все мужчины станут женщинами», — цитирует Васильева «Матч ТВ».

Он дал понять, что полностью согласен с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который высказался против трансгендеров в спорте.

«Он же сказал, что в мире существует только два гендера — мужчина и женщина. Остальное — всё это вымысел и очень большая, но зловещая игра», — добавил Васильев.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что международные спортивные федерации будут сами решать вопрос с участием трансгендеров в турнирах.

20 июня решение о пересмотре правил по допуску трансгендеров к турниру приняли Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).

Первым трансгендером стала тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии на летней Олимпиаде 2020 года в Токио.

Ранее сообщалось, что австралийские регбисты отказались выходить на поле в форме с ЛГБТ-символикой.