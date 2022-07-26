Австралийские регбисты отказались выходить на поле в форме с ЛГБТ-символикой

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Семь игроков австралийского регбийного клуба «Мэнли Си Иглз» отказались выступать в футболках с ЛГБТ-символикой.
Австралийские регбисты отказались выходить на поле в форме с ЛГБТ-символикой
  • Gettyimages.ru
  • © Matt King

«Они не будут играть в четверг, и мы принимаем их решение. Эти молодые люди сильны в своих убеждениях, и мы предоставим им поддержку, в которой они нуждаются», — приводит слова главного тренера команды Деса Хаслера сайт NRL.

Спортсмены отказались выходить на поле. Причиной данного поступка стали радужные линии, появившиеся на форме клуба перед началом сезона-2022, которые свидетельствуют о поддержке ЛГБТ.

Клуб в прошедшем сезоне набрал 34 очка и занял четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее трансгендерам запретили участвовать в женских турнирах Международной регбийной лиги.

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