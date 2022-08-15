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WBC выступил против допуска спортсменов-трансгендеров к соревнованиям

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Всемирный боксёрский совет (WBC) выступил против допуска спортсменов-трансгендеров к соревнованиям.
WBC выступил против допуска спортсменов-трансгендеров к соревнованиям
  • Legion-Media

Как сообщается на официальном сайте организации, совет признаёт права трансгендеров и будет их защищать, но выступает за честное проведение соревнований.

Отмечается, что организм спортсмена, который сменил пол с мужского на женский, пройдя половое созревание, имеет мужское строение костей и мускулатуру, из-за этого спортсмен будет владеть преимуществом перед женщинами, несмотря на уровень тестостерона.

4 августа исполнительный комитет Международного союза триатлона (World Triathlon) принял решение ужесточить правила допуска трансгендеров к женским соревнованиям.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) приняла решение, что в соревнованиях под её эгидой смогут принимать участие только трансженщины, не прошедшие любую часть периода полового созревания как мужчина.

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