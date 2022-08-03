Член ОП Пожигайло поддержал идею законодательного запрета на пропаганду трансгендерности
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Он подчеркнул, что такой запрет давно следовало бы ввести. По мнению Пожигайло, к решению этого вопроса нужно подходить комплексно.
«Это система, и, конечно, мы должны с ней бороться, если хотим сохранить себя, своих детей и страну. И в принципе оставаться людьми в прямом смысле этого слова», — выразил мнение собеседник RT.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести законодательный запрет на пропаганду трансгендерности в России.
В свою очередь, депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила о важности пропаганды традиционных семейных ценностей в России.