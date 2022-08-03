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Член ОП Пожигайло поддержал идею законодательного запрета на пропаганду трансгендерности

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Анастасия Белоусова
Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по вопросам демографии, защиты семьи и традиционных ценностей Павел Пожигайло прокомментировал предложение ввести законодательный запрет на пропаганду трансгендерности в России.
Член ОП Пожигайло поддержал идею законодательного запрета на пропаганду трансгендерности
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

Он подчеркнул, что такой запрет давно следовало бы ввести. По мнению Пожигайло, к решению этого вопроса нужно подходить комплексно.

«Это система, и, конечно, мы должны с ней бороться, если хотим сохранить себя, своих детей и страну. И в принципе оставаться людьми в прямом смысле этого слова», — выразил мнение собеседник RT. 

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести законодательный запрет на пропаганду трансгендерности в России. 

В свою очередь, депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила о важности пропаганды традиционных семейных ценностей в России.

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