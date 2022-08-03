Депутат Буцкая заявила о важности пропаганды традиционных семейных ценностей в России
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По мнению парламентария, работу нужно начинать с того, «что наши дети видят ежедневно».
«Смотрят они в телефон, реже — в телевизоры, ещё реже — на рекламные щиты. Там, где ребёнок, там должна быть нужная информация и не должно быть ненужной информации», — считает депутат.
Она добавила, что, например, не все мультфильмы хороши для детей.
«Есть такие мультфильмы, на которых впору ставить 18+. Вообще надо контролировать и самим выпускать игры, мультики, фильмы, которые смотрят наши дети, для того, чтобы именно там была пропаганда традиционных семейных ценностей», — заключила собеседница RT.
Ранее Волынец предложила бороться с пропагандой трансгендерности.
В своём обращении к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, с которым ознакомился RT, она подчеркнула, что популяризация трансгендерности имеет «высокую степень опасности для развития российского общества».