Детский омбудсмен Татарстана Волынец предложила бороться с пропагандой трансгендерности

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести законодательный запрет на пропаганду трансгендерности в России. Копия обращения на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко имеется в распоряжении RT.

Как подчеркнула Волынец, популяризация трансгендерности имеет «высокую степень опасности для развития российского общества».

«Не только для детей и молодёжи, которые в силу возрастных особенностей не способны критически отнестись к такой информации, но и для взрослых. И ставит под удар здоровье населения страны, демографии в целом», — отметила детский омбудсмен.

Собеседница RT напомнила, что, согласно Конституции России, семья, материнство и детство представляют собой те ценности, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития многонационального народа страны, поэтому нуждаются в особой защите со стороны государства.

По её мнению, необходимо принять меры, направленные на обеспечение «нравственной и психической безопасности общества», в том числе в виде запрета на популяризацию трансгендерности и трансгендерного перехода.

«Прошу вас, уважаемый Михаил Альбертович, поддержать инициативу введения законодательного запрета на пропаганду трансгендерности. В свою очередь, выражаю готовность принятия участия в заседаниях рабочей группы по обозначенной инициативе», — говорится в обращении.

Ранее Волынец предложила вести наблюдение за родителями, лишёнными родительских прав, с целью защиты вновь рождённых детей.