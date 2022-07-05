«Есть смысл ввести две новые категории»: врач-эндокринолог — о допуске спортсменов-трансгендеров к соревнованиям
- Лорел Хаббард
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
— На данный момент в ряде видов спорта разрешается допуск трансгендеров до женских соревнований, если уровень тестостерона в их организме не превышает 5 нмоль/л. Как вы считаете, насколько это корректно?
— С медицинской точки зрения, трансгендер — это человек, который стойко осознаёт свою принадлежность к противоположному полу, несмотря на правильное и соответствующее генетическому полу формирование половых эндокринных желез (яичек или яичников). То есть этот человек психологически чувствует себя либо мужчиной, заключённым в тело женщины, либо наоборот.
Первые случаи нарушения половой самоидентификации были описаны в XIX веке, и лишь c 70-х годов прошлого столетия в Америке и некоторых странах Европы начали проводить хирургическое лечение по смене анатомического пола. Однако речь шла о редчайших случаях осуществления перехода. И вряд ли эти пациенты стали бы участвовать в соревнованиях. Однако, ситуация в мире стремительно меняется.
Сейчас всё чаще в женский спорт приходят мужчины-трансгендеры, у которых физическое развитие и уровень тестостерона имеют определённые отличия от женской анатомии и физиологии.
— Можно ли определить является человек мужчиной или женщиной исключительно по уровню тестостерона? Чем ещё физиологически трансгендер-женщина будет отличаться от обычной женщины?
— Изначально пол формируется при зачатии, отсюда первый пол — генетический и определяется набором половых хромосом XX или XY. В дальнейшем половая дифференцировка включает в себя ряд последовательных процессов, включающих формирование соответствующего гонадного, гормонального, фенотипического и психологического пола. И наконец, гендерным мы определяем социальный пол человека (мужской или женский), который характеризуется не только биологическими признаками, но и определённым поведением, манерами одеваться, образом жизни, статусом, психологией и другими отличиями, существующими между мужчиной и женщиной. Формирование самоидентификации и принадлежности к мужскому или женскому полу обычно совпадает с исходным генетическим полом.
Если мы говорим о гормонах, то одним из принципиальных различий между мужчинами и женщинами является уровень продукции тестостерона. Содержание этого гормона в крови у женщин в норме не превышает 7% от его содержания у взрослых мужчин. Тестостерон влияет на формирование практически всех органов и систем организма мужчины во время пубертата и во взрослой жизни. Увеличивающаяся продукция тестостерона во время полового созревания обеспечивает рост, развитие половых органов, развитие мышц, жировой ткани, костей, систему крови, психосексуальное и когнитивное поведение.
Все эти физиологические различия между полами несомненно определяют возможности достижения результатов во многих видах спорта. Поэтому, я считаю, что выявление уровня тестостерона перед соревнованиями необходимо, однако не может иметь решающего значения в вопросах о допуске подобных спортсменов на женские соревнования.
— Насколько на человека влияет возраст, в котором произошла трансформация? Имеет ли значение, состоялась она до или после полового созревания? Так, в плавании постановили, что её логично провести до наступления пубертата — в 12 лет.
— Средний возраст начала пубертатного периода — 10-11 лет, а потому ограничение 12 годами оправдано. Если переход осуществляется после 16-18 лет, тело уже сформировано по женскому или мужскому типу. Если человек рос и формировался в мужском поле, а в 20 лет решил сменить гендер и стать женщиной, то после хирургической операции (удаление яичек) его уровень тестостерона несомненно снизится. В то же время, физическое развитие такого человека было бы неверно сравнивать с физиологическими возможностями обычных женщин-спортсменок.
— Как уровень тестостерона влияет на силу человека и насколько быстро он может подниматься? Условно говоря, анализы человека накануне соревнований показывают нужные 5 нмоль/л, а непосредственно к выходу на старт соответствующие показатели увеличиваются.
— Применение препаратов тестостерона для достижения более высоких достижений в спорте — тема не новая.
Запрет на использование анаболических стероидов и контроль за их содержанием в крови у спортсмена в настоящее время стали обязательным условием допуска на соревнования. Однако, для достижения результата и побед на различных турнирах установленные правила могут меняться. Это напрямую касается трансгендеров.
— Какой максимальный уровень тестостерона должен быть зафиксирован у женщины, чтобы её допустили до соревнования?
— Понятие нормы очень растяжимое и зависит от того, кто составлял группу контроля для выбора референсных значений, попало ли в неё больше женщин с тестостероном несколько выше среднего уровня или наоборот. Отсюда формируется референсный интервал. Иными словами, в одной лаборатории верхняя граница нормы тестостерона будет составлять 1 нмоль/л для женщины репродуктивного возраста, а в другой — 2,5 нмоль/л.
В то же время, указанное значение 5 нмоль/л в два раза превышает среднюю границу нормы для среднестатистической женщины. Если у моей пациентки будет зафиксирован такой уровень тестостерона, у неё возникнут серьёзные проблемы: проявится избыточный рост волос на лице или начнётся их выпадение на голове по мужскому типу, будут беспокоить угревые высыпания и другие проявления андрогенной дермопатии. Поэтому идея ограничения верхней границы нормы для общего тестостерона до значения 2 нмоль/л для мужчин-трансгендеров необходима, если мы идентифицируем человека как женщину.
Ещё одним важным условием является обязательное применение высокоточной методики определения данного гормона — тандемной масс-спектрометрии (метод исследования и идентификации вещества, позволяющий определять концентрацию различных компонентов в нём), так как широко применяемый метод иммуноферментного анализа (ИФА) неприемлем для определения низких концентраций тестостерона. Иными словами, метод ИФА недопустимо использовать для выявления общего тестостерона у женщин и детей.
— То есть, предложение министра спорта Великобритании Надин Доррис о необходимости снижения верхнего порогового значения уровня тестостерона и установлении возраста перехода имеет под собой основание?
— Безусловно. Если бы я была одним из экспертов, от которого зависело бы, допускать ли спортсменов-трансгендеров на соревнования, то, скорее всего, согласилась с данной инициативой. Это действительно крайне важные и факторы. Возможно, в будущем, если в спорте будет появляться все больше таких людей, есть смысл ввести в соревнованиях две новые категории для трансгендеров обоих полов.
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