«Есть смысл ввести две новые категории»: врач-эндокринолог — о допуске спортсменов-трансгендеров к соревнованиям

Предложение о снижении верхнего порогового значения уровня тестостерона для спортсменов-трансгендеров имеет под собой основание. Об этом в интервью RT заявила врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии Сеченовского университета Марина Калашникова. По её мнению, если смена пола происходит после наступления пубертата, атлеты получают ощутимое преимущество над женщинами во время соревнований, поскольку их организм успевает сформироваться по мужскому типу.

— На данный момент в ряде видов спорта разрешается допуск трансгендеров до женских соревнований, если уровень тестостерона в их организме не превышает 5 нмоль/л. Как вы считаете, насколько это корректно?

— С медицинской точки зрения, трансгендер — это человек, который стойко осознаёт свою принадлежность к противоположному полу, несмотря на правильное и соответствующее генетическому полу формирование половых эндокринных желез (яичек или яичников). То есть этот человек психологически чувствует себя либо мужчиной, заключённым в тело женщины, либо наоборот.

Первые случаи нарушения половой самоидентификации были описаны в XIX веке, и лишь c 70-х годов прошлого столетия в Америке и некоторых странах Европы начали проводить хирургическое лечение по смене анатомического пола. Однако речь шла о редчайших случаях осуществления перехода. И вряд ли эти пациенты стали бы участвовать в соревнованиях. Однако, ситуация в мире стремительно меняется.

Сейчас всё чаще в женский спорт приходят мужчины-трансгендеры, у которых физическое развитие и уровень тестостерона имеют определённые отличия от женской анатомии и физиологии.

— Можно ли определить является человек мужчиной или женщиной исключительно по уровню тестостерона? Чем ещё физиологически трансгендер-женщина будет отличаться от обычной женщины?

— Изначально пол формируется при зачатии, отсюда первый пол — генетический и определяется набором половых хромосом XX или XY. В дальнейшем половая дифференцировка включает в себя ряд последовательных процессов, включающих формирование соответствующего гонадного, гормонального, фенотипического и психологического пола. И наконец, гендерным мы определяем социальный пол человека (мужской или женский), который характеризуется не только биологическими признаками, но и определённым поведением, манерами одеваться, образом жизни, статусом, психологией и другими отличиями, существующими между мужчиной и женщиной. Формирование самоидентификации и принадлежности к мужскому или женскому полу обычно совпадает с исходным генетическим полом.

Если мы говорим о гормонах, то одним из принципиальных различий между мужчинами и женщинами является уровень продукции тестостерона. Содержание этого гормона в крови у женщин в норме не превышает 7% от его содержания у взрослых мужчин. Тестостерон влияет на формирование практически всех органов и систем организма мужчины во время пубертата и во взрослой жизни. Увеличивающаяся продукция тестостерона во время полового созревания обеспечивает рост, развитие половых органов, развитие мышц, жировой ткани, костей, систему крови, психосексуальное и когнитивное поведение.

Все эти физиологические различия между полами несомненно определяют возможности достижения результатов во многих видах спорта. Поэтому, я считаю, что выявление уровня тестостерона перед соревнованиями необходимо, однако не может иметь решающего значения в вопросах о допуске подобных спортсменов на женские соревнования.

— Насколько на человека влияет возраст, в котором произошла трансформация? Имеет ли значение, состоялась она до или после полового созревания? Так, в плавании постановили, что её логично провести до наступления пубертата — в 12 лет.

— Средний возраст начала пубертатного периода — 10-11 лет, а потому ограничение 12 годами оправдано. Если переход осуществляется после 16-18 лет, тело уже сформировано по женскому или мужскому типу. Если человек рос и формировался в мужском поле, а в 20 лет решил сменить гендер и стать женщиной, то после хирургической операции (удаление яичек) его уровень тестостерона несомненно снизится. В то же время, физическое развитие такого человека было бы неверно сравнивать с физиологическими возможностями обычных женщин-спортсменок.

— Как уровень тестостерона влияет на силу человека и насколько быстро он может подниматься? Условно говоря, анализы человека накануне соревнований показывают нужные 5 нмоль/л, а непосредственно к выходу на старт соответствующие показатели увеличиваются.

— Применение препаратов тестостерона для достижения более высоких достижений в спорте — тема не новая.

Запрет на использование анаболических стероидов и контроль за их содержанием в крови у спортсмена в настоящее время стали обязательным условием допуска на соревнования. Однако, для достижения результата и побед на различных турнирах установленные правила могут меняться. Это напрямую касается трансгендеров.

— Какой максимальный уровень тестостерона должен быть зафиксирован у женщины, чтобы её допустили до соревнования?

— Понятие нормы очень растяжимое и зависит от того, кто составлял группу контроля для выбора референсных значений, попало ли в неё больше женщин с тестостероном несколько выше среднего уровня или наоборот. Отсюда формируется референсный интервал. Иными словами, в одной лаборатории верхняя граница нормы тестостерона будет составлять 1 нмоль/л для женщины репродуктивного возраста, а в другой — 2,5 нмоль/л.

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В то же время, указанное значение 5 нмоль/л в два раза превышает среднюю границу нормы для среднестатистической женщины. Если у моей пациентки будет зафиксирован такой уровень тестостерона, у неё возникнут серьёзные проблемы: проявится избыточный рост волос на лице или начнётся их выпадение на голове по мужскому типу, будут беспокоить угревые высыпания и другие проявления андрогенной дермопатии. Поэтому идея ограничения верхней границы нормы для общего тестостерона до значения 2 нмоль/л для мужчин-трансгендеров необходима, если мы идентифицируем человека как женщину.

Ещё одним важным условием является обязательное применение высокоточной методики определения данного гормона — тандемной масс-спектрометрии (метод исследования и идентификации вещества, позволяющий определять концентрацию различных компонентов в нём), так как широко применяемый метод иммуноферментного анализа (ИФА) неприемлем для определения низких концентраций тестостерона. Иными словами, метод ИФА недопустимо использовать для выявления общего тестостерона у женщин и детей.

— То есть, предложение министра спорта Великобритании Надин Доррис о необходимости снижения верхнего порогового значения уровня тестостерона и установлении возраста перехода имеет под собой основание?

— Безусловно. Если бы я была одним из экспертов, от которого зависело бы, допускать ли спортсменов-трансгендеров на соревнования, то, скорее всего, согласилась с данной инициативой. Это действительно крайне важные и факторы. Возможно, в будущем, если в спорте будет появляться все больше таких людей, есть смысл ввести в соревнованиях две новые категории для трансгендеров обоих полов.