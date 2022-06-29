Врач-эндокринолог Калашникова высказалась о трансгендерах в спорте

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Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии ПМГМУ им. И. М. Сеченова (Сеченовский Университет) Марина Калашникова прокомментировала проблему трансгендерных атлетов в спорте.
Врач-эндокринолог Калашникова высказалась о трансгендерах в спорте
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«Формирование костно-мышечной системы происходит у мужчины до 20 лет. И после этого возраста несправедливо сравнивать уровень развития его организма с женским. Причём, даже если переход осуществляется после 16 лет, то уже тело спортсмена сформировано либо по мужскому, либо по женскому типу. Это мышечная сила, масса, рост. Но в определённых видах спорта, если это не шахматы, данные факторы играют свою роль», — заявила Калашникова RT.

Ранее известный хирург Сергей Архипов высказался о трансгендерных атлетах в спорте.

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