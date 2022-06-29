Хирург Архипов — о трансгендерах в спорте: ставим спортсменов в неравное положение

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Врач травматолог-ортопед, доктор медицинских наук и профессор кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Сергей Архипов высказался о трансгендерных атлетах в спорте.
Хирург Архипов — о трансгендерах в спорте: ставим спортсменов в неравное положение
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«Мы, получается, изначально ставим спортсменов в неравные положения. Даже если мальчику убрали яички, что происходит далеко не всегда, всё равно тестостероновый след в организме остаётся достаточно долго. Но основная масса трансгендеров оставляет яички, потому что в будущем они хотят иметь детей. А из яичек можно взять сперматозоид и произвести искусственное осеменение. Всё равно, кем (бы) он себя ни объявил, тестостерон продолжает вырабатываться в организме. И нужны постоянные препараты женского ряда, которые будут его угнетать», — рассказал Архипов RT.

Ранее сообщалось, что в Великобритании предложили не допускать трансгендеров до женских соревнований.

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