Терапия с прицелом на величие: душераздирающая произвольная программа Валиевой — лишний повод для гордости

Камила Валиева слишком сильно опередила время, чтобы в ближайшие три года опасаться конкуренции со стороны соперниц. Новая произвольная программа, которую фигуристка представила на контрольных прокатах сборной России, лишний раз убедила в этом. Возможно, это даже самый выдающийся из женских номеров последних лет. Если 16-летней подопечной Этери Тутберидзе удастся не расшатать свою нервную систему и сохранить желание кататься, она будет способна вписать своё имя в историю Олимпийских игр. Причём не только в 2026-м в Париже, но и в 2030-м.

Она гораздо сильнее, чем все мы о ней думаем.

В «Мегаспорте» на совершенно рядовом с точки зрения спортивного масштаба мероприятии мы увидели в исполнении Камилы Валиевой, возможно, самый выдающийся из женских прокатов последних лет. Зачем столь жестокая по отношению к фигуристке программа была поставлена — это совершенно другой вопрос, отдельный…

После того как девушка, заливаясь слезами, покинула лёд, я позвонила знакомым психологам и задала один и тот же вопрос: насколько правильным шагом, зная предысторию программы, они считают такую постановку. Ответы были примерно одинаковы: мол, да, действительно в психологии есть такая практика — заставить человека повторно прожить тяжёлую для себя ситуацию.

Но, во-первых, сначала его нужно к этому подготовить, а во-вторых, процесс совершенно точно не должен происходить на глазах толпы. Иначе подобная «терапия» может принести совершенно противоположный эффект.

Камила справилась. По крайней мере, в это очень хочется верить. Её слёзы после проката на самом деле были благом: куда хуже, если бы эмоции так и остались внутри. Но сказать на самом деле хочется о другом.

Парадокс, но при довольно большом количестве невероятно талантливых российских одиночниц, прошедших через женское катание на протяжении нескольких последних лет, ни одна из фигуристок не стала по-настоящему великой. Фраза наверняка вызовет в фанатских кругах шквал негодования, поэтому сразу поясню: на высшем уровне спорта, там, где люди сражаются за олимпийские медали, сама по себе победа является целью, а вовсе не доблестью. Да, побеждают наиболее выдающиеся или удачливые, но спортивное величие — это всё-таки несколько иной статус.

Безусловно, критерии здесь крайне субъективны, но можно порассуждать. Является ли великой спортсменкой Алёна Савченко, прошедшая пять Олимпиад и взявшая золото на последней из них в 36 лет? Безусловно. А Сидзука Аракава, Оксана Баюл или Кристи Ямагучи, каждая из которых в разные времена выигрывала олимпийское золото? Скорее нет, чем да. Хотя каждая из фигуристок была по-своему уникальной.

Великими могли войти в историю Мишель Кван или Ирина Слуцкая, которые боролись между собой, попеременно завоёвывая медали мировых первенств на протяжении десяти лет, поднимались на пьедестал на двух Олимпиадах, но обеим не хватило для истинного величия крошечного штриха — олимпийской победы под занавес.

Если вспоминать звёзд последних поколений, выдающихся российских чемпионок, начиная с Юлии Липницкой, каждая из карьер так или иначе завершалась недосказанностью. Могли Евгения Медведева и Алина Загитова продержаться в спорте до Игр в Пекине, бороться за победу и добиться её? Теоретически, наверное, да. Но по разным причинам не сложилось. Способна ли Саша Трусова, проиграв личный турнир в Пекине, реализовать заветную мечту об олимпийском золоте на Играх-2026? В феврале я бы без колебаний ответила на этот вопрос утвердительно. Сейчас — нет. Потому что нет никакой уверенности в том, что Саша способна снова загнать себя в очень жёсткие рабочие рамки, а это обязательное условие. Если сумеет — получит шанс вписать своё имя в великую спортивную историю, пока же олимпийского серебра и пяти четверных прыжков для этого недостаточно.

Валиева — совершенно отдельная статья. Дело здесь не только в космическом, непостижимом таланте Камилы. Если верить утверждению, что вселенная никогда не посылает человеку испытаний, которых не по силам выдержать, этой 16-летней девушке уготована реально выдающаяся судьба. Её история уже сейчас преисполнена драмы, и вполне возможно, кстати, что издевательства со стороны спортивного мироздания на этом вовсе не закончены. Но то, как спортсменка продолжает нести этот крест, заслуживает уважения и восхищения.

Именно поэтому для Валиевой хочется какого-то выдающегося, по-настоящему великого сюжета. Например, триумфального возвращения с вручением многострадальной командной медали и как минимум личной олимпийской победы в 2026-м.

Со спортивной точки зрения цель совершенно реальна: Камила слишком сильно опередила собственное время, чтобы опасаться конкуренции со стороны соперниц. И в ближайшие три года ситуация вряд ли изменится. Главное — не расшатать нервную систему и сохранить желание кататься. Всё остальное у Валиевой есть, включая совершенно уникальное качество: она всегда выкладывается по максимуму, по абсолютной верхней планке, будь то учёба, тренировка или выступление на соревнованиях.

Это, кстати, было прекрасно видно на прокатах: притом что Валиева провела большую часть лета в шоу, выросла и стала предсказуемо тяжелее, она совершенно не растеряла технических кондиций. Восстановить четверные прыжки при таком отношении к себе — дело времени. Для этого нужно всего лишь чуть сбросить вес и подсушиться.

Может ли оказаться так, что Игры-2026 пройдут без российских спортсменов? Этот вопрос так или иначе задают сейчас себе все представители зимних видов спорта. Увы, такая перспектива не исключена, и этот факт вполне способен вообще оборвать многие карьеры.

Но, даже допуская, что такое может произойти, я почему-то думаю, что зимой 2030-го Камиле будет всего 23 года…