Мишин предложил фигуристу Семененко сделать макияж к произвольной программе

Золотой призёр чемпионата мира по фигурному катанию Евгений Семененко рассказал, кто повлиял на формирование его образа.

«Вся программа шла хорошо. В конце последней позиции на вращении запутался, подвернул ногу, старая травма. Макияж спонтанный, Алексей Мишин мне говорит: «Давай волосы покрасим или с лицом что сделаем?» Я согласился на макияж», — цитирует Семененко ТАСС.

По словам 19-летнего фигуриста из Санкт-Петербурга в одной половине произвольной программы он романтик, в другой — плохой мальчик.

«Какой образ мне ближе по жизни? Образ хорошего человека», — добавил Семененко.

Семененко является победителем командного чемпионата мира 2021 года.

Ранее призёр чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Анна Погорилая прокомментировала отказ Александры Трусовой выступить с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.