Мишин предложил фигуристу Семененко сделать макияж к произвольной программе
- РИА Новости
«Вся программа шла хорошо. В конце последней позиции на вращении запутался, подвернул ногу, старая травма. Макияж спонтанный, Алексей Мишин мне говорит: «Давай волосы покрасим или с лицом что сделаем?» Я согласился на макияж», — цитирует Семененко ТАСС.
По словам 19-летнего фигуриста из Санкт-Петербурга в одной половине произвольной программы он романтик, в другой — плохой мальчик.
«Какой образ мне ближе по жизни? Образ хорошего человека», — добавил Семененко.
Семененко является победителем командного чемпионата мира 2021 года.
Ранее призёр чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Анна Погорилая прокомментировала отказ Александры Трусовой выступить с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.