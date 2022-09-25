Погорилая — о травме Трусовой: организму надо дать восстановиться

Призёрка чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Анна Погорилая прокомментировала отказ Александры Трусовой выступить с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.

«После олимпийского сезона спортсмены очень часто берут перерыв. Плюс у Саши сейчас немного меняется тело. После Олимпиады у неё была огромная нагрузка. Видимо, организму нужно дать ещё восстановиться», — цитирует фигуристку «Матч ТВ».

Погорилая подчеркнула, что Трусова в межсезонье очень много тренировалась, хорошо поработала.

«Короткая программа у неё мне понравилось, как-то по-другому удалось посмотреть на Сашу. Желаю ей скорейшего выздоровления», — добавила Погорилая.

Трусова снялась с контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию из-за травмы спины. Спортсменка не представит произвольную программу.

Трусова завоевала серебряную медаль в индивидуальном турнире Олимпиады 2022 года в Пекине.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк высказался о задачах на новый сезон.