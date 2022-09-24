Кондратюк рассказал, что не ставит конкретных целей на новый сезон

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал о задачах на новый сезон.

«Некоторые говорили, что у них пропала мотивация. Не знаю, я стараюсь кататься. Никаких конкретных целей на сезон не ставлю, никогда не ставил. Так проще, потому что, если ты её не достигаешь, это больше удар по психике, проще кататься в своё удовольствие», — цитирует Кондратюка ТАСС.

Фигурист затруднился оценить своё выступление на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Мне нужно время подумать. Скорее нет, чем да, форма довольно хорошая, но сегодня, к сожалению, не особо удалось хорошо выступить», — добавил он.

Кондратюк завоевал золотую медаль в командных соревнованиях ОИ-2022 в Пекине. 19-летний фигурист в эти дни принимает участие в контрольных прокатах во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

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