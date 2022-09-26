Сотникова назвала новые программы Туктамышевой попаданием в цель

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова восхитилась Елизаветой Туктамышевой на контрольных прокатах сборной России.

«Не могу не выделить нашу Лизу Туктамышеву! Новые программы Лизы — я считаю, это прямое попадание в цель. Они ей очень идут. Абсолютно разные, но катает она их на одном дыхании. Браво», — написала Сотникова в Telegram-канале.

25-летняя Туктамышева презентовала новую произвольную программу по мотивам композиции Игоря Крутого «Одиночество» на контрольных прокатах сборной России.

Напомним, что Туктамышева не принимала участия в Олимпиаде в Пекине.

Ранее Аделина Сотникова рассказала, как отреагировала на свою победу на ОИ-2014.