Сотникова назвала новые программы Туктамышевой попаданием в цель
- РИА Новости
«Не могу не выделить нашу Лизу Туктамышеву! Новые программы Лизы — я считаю, это прямое попадание в цель. Они ей очень идут. Абсолютно разные, но катает она их на одном дыхании. Браво», — написала Сотникова в Telegram-канале.
25-летняя Туктамышева презентовала новую произвольную программу по мотивам композиции Игоря Крутого «Одиночество» на контрольных прокатах сборной России.
Напомним, что Туктамышева не принимала участия в Олимпиаде в Пекине.
Ранее Аделина Сотникова рассказала, как отреагировала на свою победу на ОИ-2014.