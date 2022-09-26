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Сотникова назвала новые программы Туктамышевой попаданием в цель

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова восхитилась Елизаветой Туктамышевой на контрольных прокатах сборной России.
Сотникова назвала новые программы Туктамышевой попаданием в цель
  • РИА Новости

«Не могу не выделить нашу Лизу Туктамышеву! Новые программы Лизы — я считаю, это прямое попадание в цель. Они ей очень идут. Абсолютно разные, но катает она их на одном дыхании. Браво», — написала Сотникова в Telegram-канале.

25-летняя Туктамышева презентовала новую произвольную программу по мотивам композиции Игоря Крутого «Одиночество» на контрольных прокатах сборной России.

Напомним, что Туктамышева не принимала участия в Олимпиаде в Пекине.

Ранее Аделина Сотникова рассказала, как отреагировала на свою победу на ОИ-2014.

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