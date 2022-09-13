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Сотникова рассказала, как отреагировала на свою победу на ОИ-2014

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, как восприняла завоевание золота на Играх-2014 в Сочи.
Сотникова рассказала, как отреагировала на свою победу на ОИ-2014
  • Gettyimages.ru
  • © Matthew Stockman

«Когда я узнала, что выиграла Олимпиаду, ощущения были: «Это сон???». Я не могла до конца поверить. Оттого и слёзы радости на глазах. В этот момент я не могла контролировать свои эмоции от слова совсем», — написала Сотникова в Telegram-канале.

Напомним, что Аделина — первая в истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании из России. Фигуристка в последний раз выступала на соревнованиях в сезоне-2015/16. О решении завершить карьеру она объявила в 2020 году.

Ранее Сотникова заявила, что не осуждает фигуристов, которые хотят сменить спортивное гражданство.

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