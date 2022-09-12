Сотникова не осуждает фигуристов, которые хотят сменить гражданство
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«Cпорт — это как наркотик. А что будет делать человек, когда его мечта разрушилась? Он будет искать возможность, чтобы продолжать выступать, потому что мы все работаем на то, чтобы нас увидел весь мир», — цитирует Сотникову ТАСС.
Она добавила, что не осуждает решение фигуристов. Спортсменка призвала быть дружелюбными друг к другу.
В ФФККР заявили, что рассмотрят семь запросов спортсменов на переход в сборные других стран. С начала года в федерацию поступило 19 запросов на смену спортивного гражданства.
Ранее Татьяна Тарасова объяснила, почему 19 фигуристов из России решили сменить гражданство.