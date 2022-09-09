Тарасова объяснила, почему 19 фигуристов из России решили сменить гражданство

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что с начала года 19 российских фигуристов подали запрос на смену спортивного гражданства в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«У них нет соревнований, потому что они не занимают ведущие места. Занимают места, с которых не попадают на чемпионаты Европы и чемпионаты мира, а то и вообще не попадают на чемпионат России. Они принимают для себя решение иметь шанс участвовать в этих соревнованиях за счёт смены гражданства», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Она также подчеркнула, что смена спортивного гражданства не связана с отстранением России от международных соревнований.

«Так было всегда, каждый год. Этих фамилий вы даже не слышали», — заключил Тарасова.

В ФФККР заявили, что рассмотрят семь запросов спортсменов на переход в сборные других стран. С начала года в федерацию поступило 19 запросов на смену спортивного гражданства.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская считает, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в сложившейся ситуации делает для спортсменов всё, чтобы улучшить для них условия.