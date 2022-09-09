Бутырская: в России пытаются помочь фигуристам и дать им возможность выступать и зарабатывать

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская считает, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в сложившейся ситуации делает для спортсменов всё, чтобы улучшить для них условия.

«Уходят всё-таки не самые сильные и не самые лучшие. Пусть попробуют пойти таким путём. К сожалению, очень сложно сказать, как будет развиваться ситуация, если бан затянется. Мне даже трудно представить, что сейчас испытывают ребята, и поставить себя на их место. Но ФФККР в сложившейся ситуации делает для них всё. Например, в новом сезоне будут проводить этапы Гран-при, куда планируется привлекать иностранцев. Конечно, это не Олимпиада, но фигуристы ничем не отличаются от коллег из других видов. Пострадали все. В стране пытаются помочь людям и дать им возможность выступать и зарабатывать», — заявила Бутырская в интервью RT.

Ранее Бутырская высказалась о смене гражданства спортсменами.