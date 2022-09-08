военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Бутырская о смене гражданства фигуристами: родители пытаются пристроить своих детей

Короткая ссылка
Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская высказалась о смене гражданства спортсменами.
Бутырская о смене гражданства фигуристами: родители пытаются пристроить своих детей
  • Gettyimages.ru
  • © w-ings

«Родители фигуристов, которые не имеют шансов выступать за Россию, пытаются искать для них какие-то варианты, пристроить своих детей, чтобы они имели возможность ездить на турниры. Увы, сейчас непонятно, как долго будут наложены санкции на Россию. Если бы в ISU заявили, что снимут ограничения через год, уверена: большинство спортсменов из этого списка не стали бы менять гражданство. Нельзя забывать, что мы одна из мощнейших стран в фигурном катании. В России очень сильная федерация и невероятная конкуренция. Понятно, что здесь ты можешь добиться большего прогресса, чем в других местах. Если ты входишь в топ у нас, то и на международной арене у тебя всё будет отлично», — заявила Бутырская RT.

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили об отсутствии заявок на смену гражданства от спортсменов топ-уровня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить