В ФФККР сообщили об отсутствии заявок на смену гражданства от фигуристов топ-уровня
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«Фигуристов топ-уровня, которые являлись участниками Олимпийских игр, победителями или призёрами чемпионатов мира или Европы, среди подавших заявки на переходы в настоящее время нет», — приводит слова пресс-службы организации ТАСС.
В ФФККР заявили, что рассмотрят семь запросов спортсменов на переход в сборные других стран. С начала года в федерацию поступило 19 запросов на смену спортивного гражданства.
Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.
Ранее президент ФФККР Александр Горшков прокомментировал количество заявок от спортсменов на смену гражданства.