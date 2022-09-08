В ФФККР сообщили об отсутствии заявок на смену гражданства от фигуристов топ-уровня

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) высказались о заявках от спортсменов на смену гражданства.

«Фигуристов топ-уровня, которые являлись участниками Олимпийских игр, победителями или призёрами чемпионатов мира или Европы, среди подавших заявки на переходы в настоящее время нет», — приводит слова пресс-службы организации ТАСС.

В ФФККР заявили, что рассмотрят семь запросов спортсменов на переход в сборные других стран. С начала года в федерацию поступило 19 запросов на смену спортивного гражданства.

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Ранее президент ФФККР Александр Горшков прокомментировал количество заявок от спортсменов на смену гражданства.