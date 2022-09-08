Горшков: в ФФККР поступает достаточно много заявок на смену гражданства

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о количестве заявок от спортсменов на смену гражданства.

«Честно говоря, я их не считаю, потому что их поступает достаточно много. Точную цифру вам подтвердить не могу», — цитирует Горшкова «Спорт День за Днём».

В ФФККР заявили, что рассмотрят семь запросов спортсменов на переход в сборные других стран. С начала года в федерацию поступило 19 запросов на смену спортивного гражданства.

Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о смене спортивного гражданства фигуристами.