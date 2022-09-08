Горшков: в ФФККР поступает достаточно много заявок на смену гражданства
- РИА Новости
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«Честно говоря, я их не считаю, потому что их поступает достаточно много. Точную цифру вам подтвердить не могу», — цитирует Горшкова «Спорт День за Днём».
В ФФККР заявили, что рассмотрят семь запросов спортсменов на переход в сборные других стран. С начала года в федерацию поступило 19 запросов на смену спортивного гражданства.
Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о смене спортивного гражданства фигуристами.