Жулин: фигуристы хотят представлять другие страны, чтобы выступить на турнирах Европы и мира

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о смене спортивного гражданства фигуристами.

«Я думаю, тенденция продолжится, фигуристы второго эшелона пытаются вырваться куда-то, потому что в России шансов у них нет. Они пытаются представлять другие страны, любые, где будут первым номером, чтобы выступать на чемпионатах Европы и мира», — цитирует Жулина ТАСС.

8 сентября в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что рассмотрят семь запросов спортсменов на переход в сборные других стран. С начала года в федерацию поступило 19 запросов на смену спортивного гражданства.

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о российских фигуристах, которые хотят сменить спортивное гражданство.