Жулин: фигуристы хотят представлять другие страны, чтобы выступить на турнирах Европы и мира
- РИА Новости
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«Я думаю, тенденция продолжится, фигуристы второго эшелона пытаются вырваться куда-то, потому что в России шансов у них нет. Они пытаются представлять другие страны, любые, где будут первым номером, чтобы выступать на чемпионатах Европы и мира», — цитирует Жулина ТАСС.
8 сентября в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что рассмотрят семь запросов спортсменов на переход в сборные других стран. С начала года в федерацию поступило 19 запросов на смену спортивного гражданства.
Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о российских фигуристах, которые хотят сменить спортивное гражданство.