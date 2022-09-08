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ФФККР рассмотрит семь заявок на смену спортивного гражданства в декабре

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В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что рассмотрят семь запросов спортсменов на переход в сборные других стран.
ФФККР рассмотрит семь заявок на смену спортивного гражданства в декабре
  • Gettyimages.ru
  • © Marco Marengo

«Две трети из поступивших запросов были поданы вовремя, мы их удовлетворили. Ещё семь мы рассмотрим на декабрьском исполкоме. Имена мы не можем разглашать, поскольку для этого спортсмены должны давать специальное согласие на обработку персональных данных», — сообщили ТАСС в ФФККР.

Отмечается, что с начала года в федерацию поступило 19 запросов на смену спортивного гражданства.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

28 августа ISU сообщил о резервировании порядка €2,6 млн на погашение убытков от «кризисных ситуаций» из-за отстранения фигуристов из России.

Ранее сообщалось, что ISU запрещает российскому фигуристу Егору Мурашову выступать за сборную Швейцарии.

 

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