Источник: ISU запрещает российскому фигуристу выступать за Швейцарию
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- © Joosep Martinson - International Skating Union
По информации РИА Новости, о причинах отказа не сообщается.
Отмечается, что решение, вероятно, вызвано несоблюдением правила ISU, согласно которому спортсмен может перейти в другую сборную при условии получения гражданства или как минимум годичного проживания в стране.
Мурашов уже успел принять участие в чемпионате Швейцарии, где занял второе место.
Напомним, что 7 июня ISU продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Ранее сообщалось, что в Москве попытались поджечь спорткомплекс «Хрустальный».