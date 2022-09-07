Источник: ISU запрещает российскому фигуристу выступать за Швейцарию

Международный союз конькобежцев (ISU) запрещает российскому фигуристу Егору Мурашову выступать за сборную Швейцарии.

По информации РИА Новости, о причинах отказа не сообщается.

Отмечается, что решение, вероятно, вызвано несоблюдением правила ISU, согласно которому спортсмен может перейти в другую сборную при условии получения гражданства или как минимум годичного проживания в стране.

Мурашов уже успел принять участие в чемпионате Швейцарии, где занял второе место.

Напомним, что 7 июня ISU продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Ранее сообщалось, что в Москве попытались поджечь спорткомплекс «Хрустальный».