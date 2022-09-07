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В Москве попытались поджечь спорткомплекс «Хрустальный»

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В Москве совершена попытка поджечь здание спорткомплекса «Хрустальный» на Профсоюзной улице.
В Москве попытались поджечь спорткомплекс «Хрустальный»
  • Gettyimages.ru
  • © Tascha Rassadornyindee / EyeEm

По информации Baza, неизвестный мужчина поздно ночью подошёл к зданию с бутылкой с горючей жидкостью. Он вылил её в щель около окна и поджёг. Для того чтобы пламя вспыхнуло, мужчине понадобилось две попытки. Охранники быстро потушили огонь.

Напомним, что в «Хрустальном» тренируются ученицы Этери Тутберидзе, среди которых олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Алина Загитова, серебряные призёрки Олимпиады Александра Трусова и Евгения Медведева, а также чемпионка Европы Камила Валиева.

Ранее Анна Щербакова выложила бэкстейдж со съёмки в эффектном платье.

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