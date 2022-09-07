В Москве попытались поджечь спорткомплекс «Хрустальный»
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По информации Baza, неизвестный мужчина поздно ночью подошёл к зданию с бутылкой с горючей жидкостью. Он вылил её в щель около окна и поджёг. Для того чтобы пламя вспыхнуло, мужчине понадобилось две попытки. Охранники быстро потушили огонь.
Напомним, что в «Хрустальном» тренируются ученицы Этери Тутберидзе, среди которых олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Алина Загитова, серебряные призёрки Олимпиады Александра Трусова и Евгения Медведева, а также чемпионка Европы Камила Валиева.
Ранее Анна Щербакова выложила бэкстейдж со съёмки в эффектном платье.