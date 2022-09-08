Тарасова: фамилий ведущих фигуристов в списке на смену спортивного гражданства нет

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о российских фигуристах, которые хотят сменить спортивное гражданство.

«Переходят те, кто занимает далекие места на чемпионате России или совсем туда не попадает, этот процесс есть всегда, был и будет. Ведущие спортсмены, которых знают все, кто интересуется фигурным катанием, никуда не переходят, этих фамилий там нет», — цитирует Тарасову ТАСС.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

28 августа ISU сообщил о резервировании порядка €2,6 млн на погашение убытков от «кризисных ситуаций» из-за отстранения фигуристов из России.

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что рассмотрят семь запросов спортсменов на переход в сборные других стран.