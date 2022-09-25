военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гончаренко назвала ожидаемо божественным выступление Валиевой на контрольных прокатах

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной в Москве.
Гончаренко назвала ожидаемо божественным выступление Валиевой на контрольных прокатах
  • Gettyimages.ru

«Очень интересная постановка у Софьи Муравьёвой, потрясающая и такая серьёзная программа у Лизы Туктамышевой, для меня она в новом ракурсе раскрылась в этой программе. Вообще, все девчонки просто супер. И Камила Валиева просто божественна, ожидаемо божественна в своём необыкновенном катании», — цитирует Гончаренко ТАСС.

Она призналась, что получила огромное удовольствие от просмотра прокатов российских фигуристок.

24 сентября Валиева исполнила программу под музыку из фильма «Интерстеллар», в которой с помощью азбуки Морзе было зашифровано послание для болельщиков.

Контрольные прокаты проходят в эти дни во дворце спорта «Мегаспорт».

Ранее президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил новую произвольную программу Валиевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить