Гончаренко назвала ожидаемо божественным выступление Валиевой на контрольных прокатах
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«Очень интересная постановка у Софьи Муравьёвой, потрясающая и такая серьёзная программа у Лизы Туктамышевой, для меня она в новом ракурсе раскрылась в этой программе. Вообще, все девчонки просто супер. И Камила Валиева просто божественна, ожидаемо божественна в своём необыкновенном катании», — цитирует Гончаренко ТАСС.
Она призналась, что получила огромное удовольствие от просмотра прокатов российских фигуристок.
24 сентября Валиева исполнила программу под музыку из фильма «Интерстеллар», в которой с помощью азбуки Морзе было зашифровано послание для болельщиков.
Контрольные прокаты проходят в эти дни во дворце спорта «Мегаспорт».
Ранее президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил новую произвольную программу Валиевой.