Лайшев — о новой произвольной программе Валиевой: это определённый ответ злопыхателям

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил новую произвольную программу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Думаю, это задумка тренерского штаба Этери Тутберидзе, во главе с президентом ФФКР Александром Горшковым, всей нашей олимпийской сборной. Это определённый ответ злопыхателям», — цитирует Лайшева ТАСС.

По его словам, 16-летнюю фигуристку ничего не сломило. Он также поздравил её с прекрасным выступлением.

Валиева выступала под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей. В конце выступления она сделала отсылку к допинг-скандалу на ОИ-2022, прикрыв голову капюшоном в конце программы так, как она закрывалась от журналистов.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на произвольную программу Валиевой.