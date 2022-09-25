Лайшев — о новой произвольной программе Валиевой: это определённый ответ злопыхателям
- РИА Новости
«Думаю, это задумка тренерского штаба Этери Тутберидзе, во главе с президентом ФФКР Александром Горшковым, всей нашей олимпийской сборной. Это определённый ответ злопыхателям», — цитирует Лайшева ТАСС.
По его словам, 16-летнюю фигуристку ничего не сломило. Он также поздравил её с прекрасным выступлением.
Валиева выступала под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей. В конце выступления она сделала отсылку к допинг-скандалу на ОИ-2022, прикрыв голову капюшоном в конце программы так, как она закрывалась от журналистов.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на произвольную программу Валиевой.