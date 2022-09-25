Тарасова — о Валиевой: все нервы ей истрепали

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на произвольную программу Камилы Валиевой на контрольном прокате национальной сборной России.

«Очень здорово. Даже по разминке я не думала, что она будет так кататься. Потому что она подсрывала, что-то у неё не получалось. А тут было всё один к одному. Умница-девочка. Все нервы ей истрепали! И нам истрепали. Ну как же! Ни с того ни с сего такие наговоры на девочку», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Фигуристка выступала под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей. В конце выступления 16-летняя спортсменка сделала отсылку к допинг-скандалу на ОИ-2022, прикрыв голову капюшоном в конце программы так, как она закрывалась от журналистов.

Ранее Валиева поделилась эмоциями после исполнения произвольной программы на контрольных прокатах национальной сборной в Москве.