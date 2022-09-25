Роднина: контрольные прокаты превратили в какое-то шоу

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на информацию о том, что Александра Трусова снялась с контрольных прокатов после короткой программы.

«Эти контрольные прокаты превратили в какое-то шоу. Они исключительно для специалистов и самих спортсменов. Участвуешь ты в контрольном прокате или нет, ни о чём не говорит. На сезон это никак не влияет», — цитирует Роднину Sport24.

25 сентября, стало известно, что Трусова не представит произвольную программу на прокатах, которые проходят в Москве во дворце спорта «Мегаспорт». Ранее фигуристка рассказала, что выступает в щадящем режиме из-за травмы спины.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева назвала слово, которое загадала в новой короткой программе.