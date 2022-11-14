Жулин назвал двойными стандартами требование об отстранении Валиевой

Тренер Александр Жулин прокомментировал требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать её результаты на Олимпийских играх в Пекине.

«Это ужасно. Камила Валиева не просто талант, можно сказать, — гений, так просто её похоронить. Я уже приводил пример Джастина Гэтлина. Его так дисквалифицировали, что он всё время попадал либо под чемпионат мира, либо под Олимпиаду, потому что он американец. Вот и все двойные стандарты», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее чемпион Европы по фигурному катанию Сергей Новицкий отреагировал на требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать Камилу Валиеву и аннулировать её результаты Олимпиады в Пекине.