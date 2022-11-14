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Новицкий: теперь очень многое в деле Валиевой будет зависеть от наших спортивных юристов

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Чемпион Европы по фигурному катанию Сергей Новицкий призвал спортивных юристов противостоять несправедливости в деле фигуристки Камилы Валиевой.
Новицкий: теперь очень многое в деле Валиевой будет зависеть от наших спортивных юристов
  • РИА Новости

«В данной ситуации можно сказать только одно: надежда есть всегда и умирает последней. Сложно сказать, какое решение вынесет CAS. Теперь очень многое будет зависеть от наших спортивных юристов и от того, как они подготовятся к слушаниям и какие доводы представят. Они должны найти моменты в пользу Камилы, чтобы противостоять несправедливости», — заявил Новицкий в интервью RT.

Ранее тренер Максим Траньков высказался о требовании Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать Валиеву и аннулировать её результаты Олимпиады в Пекине.

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