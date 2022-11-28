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WADA не может дать прогноз по срокам восстановления РУСАДА в правах

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Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) не могут сказать, когда Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) восстановят в правах.
WADA не может дать прогноз по срокам восстановления РУСАДА в правах
  • РИА Новости

«На данном этапе я не могу строить предположения относительно сроков восстановления РУСАДА в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом», — приводит словам представителя WADA ТАСС.

CAS признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не сумела обеспечить передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System), находящихся в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российская сторона обвинения в манипуляции с базой данных отрицает.

Ранее сообщалось, что WADA продлит лишение статуса соответствия РУСАДА после 16 декабря, когда срок отстранения истечёт.

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