Банька заявил о несоответствии РУСАДА кодексу WADA

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Банька заявил о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.

«Мы проверим, все ли условия восстановления соблюдены, передадим эти выводы в комиссию по соответствию, которая вынесет рекомендацию. На данный момент, с моей точки зрения, РУСАДА остаётся не соответствующим кодексу, степень доверия антидопинговой системе РУСАДА крайне низкая, если говорить дипломатично», — цитирует Баньку РИА Новости.

РУСАДА лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за нарушений. Проверка WADA является последним шагом по восстановлению статуса российского агентства, которое может состояться во второй половине декабря по окончании двухлетних санкций.

Ранее Банька заявил, что членство РУСАДА не будет восстановлено до полного выполнения всех условий организации.