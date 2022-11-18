Банька: WADA не наивное, прямой веры российской стороне нет

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не будет восстановлено до полного выполнения всех условий организации.

«WADA проверит каждое условие восстановления РУСАДА. WADA не наивное, прямой веры российской стороне нет. Кодекс 2021 года не был полностью интегрирован в российские законы. Поэтому РУСАДА не будет восстановлено до полного выполнения условий», — приводит слова Баньки РИА Новости.

РУСАДА лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за нарушений. Проверка WADA является последним шагом по восстановлению статуса российского агентства, которое может состояться во второй половине декабря по окончании двухлетних санкций.

Ранее сообщалось, что Баньку переизбрали на второй трёхлетний срок.