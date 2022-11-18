Банька: WADA не наивное, прямой веры российской стороне нет
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«WADA проверит каждое условие восстановления РУСАДА. WADA не наивное, прямой веры российской стороне нет. Кодекс 2021 года не был полностью интегрирован в российские законы. Поэтому РУСАДА не будет восстановлено до полного выполнения условий», — приводит слова Баньки РИА Новости.
РУСАДА лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за нарушений. Проверка WADA является последним шагом по восстановлению статуса российского агентства, которое может состояться во второй половине декабря по окончании двухлетних санкций.
Ранее сообщалось, что Баньку переизбрали на второй трёхлетний срок.