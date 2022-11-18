Баньку переизбрали на пост президента WADA

Президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньку переизбрали на второй трёхлетний срок.

18 ноября совет WADA на заседании в Монреале единогласно переизбрал Баньку на пост президента, сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, что на заседании исполкома и совета учредителей WADA обсуждают также обновлённую информацию о Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) и делах, связанных с операциями управления лабораторной информацией (LIMS).

Ранее в пресс-службе WADA сообщили, что не могут комментировать дело российской фигуристки Камилы Валиевой в связи с тем, что оно не завершено.