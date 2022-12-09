Логинова допустила, что восстановление РУСАДА в правах может произойти не ранее 2024 года

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказала мнение, что организация может быть полностью восстановлена в международных правах не ранее 2024 года.

«Первая претензия заключается в количестве нарушений, я незамедлительно запросила встречу и заявила, что это не может служить препятствием для нашего восстановления. Это замечание критическое, и нам надо исправить его до 7 января, мы передали этот спор в менеджмент WADA, разбираемся, кто будет рассматривать спор между РУСАДА и аудиторами», — цитирует Логинову ТАСС.

По её словам, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) примет решение, что аудиторы правы, то спор передадут в комитет организации, а далее в CAS (Спортивный арбитражный суд).

«Это очень долгий процесс, даже не следующий год, скорее всего», — заключила Логинова.

CAS признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не сумела обеспечить передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System), находящихся в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российская сторона обвинения в манипуляции с базой данных отрицает.

Ранее сообщалось, что WADA не может дать прогноз по срокам восстановления РУСАДА в правах.