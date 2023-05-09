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Олимпийскому чемпиону Сильнову продлили дисквалификацию на год

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Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) принял решение продлить отстранение олимпийского чемпиона по лёгкой атлетике россиянина Андрея Сильнова на один год.
Олимпийскому чемпиону Сильнову продлили дисквалификацию на год
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Сильнова признали виновным в нарушении антидопинговых правил на основании доклада Ричарда Макларена. Все его результаты с 8 июля 2013 года были аннулированы. В начале апреля 2020 года первая инстанция CAS объявила о дисквалификации Сильнова на четыре года.

Ранее олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова высказала признательность обществу ЦСКА за возможность реализовать себя в лёгкой атлетике.

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