Олимпийскому чемпиону Сильнову продлили дисквалификацию на год

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) принял решение продлить отстранение олимпийского чемпиона по лёгкой атлетике россиянина Андрея Сильнова на один год.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Сильнова признали виновным в нарушении антидопинговых правил на основании доклада Ричарда Макларена. Все его результаты с 8 июля 2013 года были аннулированы. В начале апреля 2020 года первая инстанция CAS объявила о дисквалификации Сильнова на четыре года.

Ранее олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова высказала признательность обществу ЦСКА за возможность реализовать себя в лёгкой атлетике.