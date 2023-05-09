Олимпийскому чемпиону Сильнову продлили дисквалификацию на год
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Сильнова признали виновным в нарушении антидопинговых правил на основании доклада Ричарда Макларена. Все его результаты с 8 июля 2013 года были аннулированы. В начале апреля 2020 года первая инстанция CAS объявила о дисквалификации Сильнова на четыре года.
Ранее олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова высказала признательность обществу ЦСКА за возможность реализовать себя в лёгкой атлетике.